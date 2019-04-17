Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta sokak satıcılarına göz açtırmayan Narkotik ekipleri farklı adreslerde yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta Narkotik polisi tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcıları ile mücadele kapsamında Bahçelievler ve Hayrullah mahallelerinde operasyon yapıldı. Operasyonda, kullanıcı ve satıcı konumunda bulunan şahıslar üzerlerinde uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kullanıcı S.O. 1 paket halinde 0.20 gr, O.G. 1 paket halinde 0.63 gr paket uyuşturucu madde ile yakalandı. Yine kullanıcı olduğu belirtilen M.T.'nin üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı, uyuşturucu satıcısı Uğur Y.'nın yapılan üst aramasında 5 paket satışa hazır vaziyette toplam 17.52 gr, uyuşturucu satıcısı Mikail G.'nin üst aramasında 1 paket 0. 32 gr uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde satıcısı konumundaki şahısların araçlarında NMA köpeği Alfi'yle yapılan aramada 1 paket 1. 09 gr uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. Kullanıcı şahıslara adli işlem yapılırken, uyuşturucu satıcısı 2 kişi gözaltına alındı.