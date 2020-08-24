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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 370 personelin katılımıyla narkotik uygulaması düzenledi. 10 ayrı olayda 88 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin maddesi ile 3 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.


Uyuşturucu ile ilgisi bulunan 21 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.


Şahıs ve araç sorgulamalarında değişik suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 6 araç da trafikten men edildi.

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