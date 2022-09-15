İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirmek isteyen uyuşturucu taciri E.A. ve V.B. isimli şüpheliler uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.


Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri de H.C. isimli şahsı bir miktar uyuşturucu ile yakaladı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ifadeleri alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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