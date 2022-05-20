Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kahramanmaraş'ta özel harekat polisinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel hareket polislerinin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikametlerine baskın düzenlendi. Yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C., İ.İ. ve A.K. tutuklandı, H.Ö. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.