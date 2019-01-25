Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından düzenlenen üç farklı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde yaptığı uygulamalarda 22 gram eroin, 15 gram metamfetamin ile 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Üç farklı olayda ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken, gözaltına alınan H.A, M.A, K.G. ve Ö.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.