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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş’ta jandarmanın yatığı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta jandarmanın yatığı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınan bir otomobil, jandarma ekiplerince Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi bölgesinde durduruldu.


Otomobildeki 5 şahıstan 3'ünün üzerinden toplam 51 gram eroin ile 2 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Hırsızlık suçundan aranan C.D. isimli şahıs ile birlikte olayla ilgisi bulunan B.G,. A.Z., Ö.K. ve B.E hakkında yasal işlem başlatıldı.

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