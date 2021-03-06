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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik Pazarcık ilçesinde çalışma yaptı. Düzenlenen 3 farklı çalışmada 12 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.


Olaylarla ilgili M.F.A (28), A.K. (28), S.S. (34), F.U. (37), S.Ö.(22) gözaltına alındı.

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