Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu uygulama noktasında plakası öğrenilemeyen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 3 kilo 24 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan F.K. ve İ.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.