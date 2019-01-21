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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu uygulama noktasında plakası öğrenilemeyen bir aracı durdurdu.


Araçta yapılan aramada, 3 kilo 24 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan F.K. ve İ.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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