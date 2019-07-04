İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 292 kök kenevir ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 292 kök kenevir ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onikişubat ilçesi Hacıbudak Mahallesi'nde E.A. isimli bir şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bahçesine dikili vaziyette 292 kök kenevir bitkisi ile evin içerisinde 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgisi bulunan E.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.