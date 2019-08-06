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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 178 kök kenevir bitkisi ile bin 65 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 178 kök kenevir bitkisi ile bin 65 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ihbar üzerine Pazarcık ilçesi Emiroğlu Mahallesindeki bir mısır tarlasında arama yapıldı. Operasyonda, mısır tarlası içerisinde dikili 178 kök kenevir bitkisi ile bin bin 65 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan tarla sahibi M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

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