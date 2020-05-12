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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonrası çeşitli adreslere operasyonlar düzenledi. Ekipler, kullanıcı ve satıcısı olmak üzere iki kişiye adli işlem yaptı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edil Muhammet H. (33) tutuklandı. 3 bin 985 adet kaptagon, 79 gram takoz esrar, 38 gram metemfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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