Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde evi ve bahçesinde 41 kök kenevir ve 15 gram kubar esrar ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı yaptıkları istihbari çalışma sonrasında Pazarcık ilçesi, Kizirli Mahallesi Kizirli Küme Evleri mevkisinde A.K'nin (21) evi ve bahçesinde arama yapıldı.

Aramada 4 farklı bölgeye ekili vaziyette 20-60 cm uzunluğunda 41 kök kenevir bitkisi ve 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili A.K. gözaltına alındı.