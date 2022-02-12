Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma ekipleri Serintepe yol kontrol noktasında durdurdukları araçta arama yaptı. Araç içerisinde bulunan N.T. (23)'nin üzerini arayan jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 515 bin Türk Lirası olan 9 parça halinde bin 30 gram metamfetamin, bir hassas terazi ve iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan N.T. Pazarcık Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.