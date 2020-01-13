Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırma ve takip sonucu Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kurusıkı fişeği, hap, bir miktar esrar ve metamfetamin uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.U. ve C.D. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" tutuklandı.