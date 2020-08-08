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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 3 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Polisin yaptığı çalışmada çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, sentetik hap, 1 adet av tüfeği ve 4 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda, 17 şüpheli suçüstü yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 3'ü uyuşturucu ticareti kapsamında tutuklandı.

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