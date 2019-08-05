İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, yapmış oldukları çalışmada, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 4 şahsın üzerinde arama yapan narkotik ekipleri, 2 paket halinde toplam 46.30 gram metamfetamin ateş buz adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan şahıslarla ilgili araştırmayı derinleştiren narkotik ekipleri, 4 kişiden 2'sinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.