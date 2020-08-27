Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş kapsamlı çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada farklı illerden uyuşturucu madde getirerek sokak satıcısı olarak tabir edilen torbacılar vasıtasıyla kentte tenha alanlarda, aralarda ve sokak başlarında satış yapan şebeke üyeleri hedef alındı. Kahramanmaraş merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise satışa hazır paketler halinde çeşitli miktarlarda bonzai, metamfetamin, eroin, esrar, uyuşturucu hap ile 1 adet otomatik pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden ilk etapta 4'ü, sonrasında ise 6'sı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen toplam 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.