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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takipte T.Ç. (27) ve E.B. (31) isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeği “Alfi” ile yapılan aramada çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İşlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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