Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 kişiden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Çevre illerden uyuşturucu getiren ve il merkezinde kiraladıkları dairede uyuşturucu satan şahısların da olduğu 8 kişiyi yakalandı.

Operasyonlarda, 14 ayrı olaya suçüstü yapan polis ekipleri 33 kişiye uyuşturucu satan Can K.(27), Volkan K. (22), Sezal K.(29), Hasan K. (35), Aziz U. (39), Abdullah O. (38), Bayram C. (29), Fatma N.C. (21) yakaladı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli uyuşturucu ticareti kapsamında tutuklandı.