Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde 34 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet tabanca, 4 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu alışverişinden elde edilen 5 bin 985 TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Çetin C. (50), Halit E.(31), Mustafa B.(20), Ahmet D. (28), Harun Ç. (37) ve Yakup E. (38) emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.