Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemce tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmada, çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucuların hazırlanarak madde bağımlısı şahsılara satılacağı bilgisi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.İ.H.H. ve M.İ. isimli 2 şüphelilerin ikametlerine yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Yapılan aramalarda paketlenmiş satışa hazır vaziyette 54 adet captagon hap, 134 gram esrar, 62 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte 8 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı.