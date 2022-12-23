İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İ.Y. ve N.Y. isimli şüphelilerin aracında yapılan aramada 7 bin 504 adet sentetik ecza ve 1 adet av tüfeği ile birlikte 18 adet kartuş ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı.

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