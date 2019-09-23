İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta uyuşturucudan 12 gözaltı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri il genelinde 5 ayrı noktaya düzenlediği operasyonlarda uyuşturucudan 12 kişiyi gözaltına aldı. Detektör köpeği ‘Atos'un da katıldığı operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.