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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Polisi Kahramanmaraş'a yüklü miktarda uyuşturucu hap getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonucunda yapılan operasyonda takibe alınan M.K. isimli şüpheli il dışından getirdiği uyuşturucu hapları piyasaya sürmek üzereyken suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Narkotik polisi şüphelinin ikameti, iş yeri ve aracında yaptığı aramada 968 adet uyuşturucu hap ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda yakalanarak adli mercilere sevk edilen M.K. (42) isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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