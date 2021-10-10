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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.


Düzenlenen operasyonda A.B. ve F.Y. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.


Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen A.B. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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