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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilin göğüs bölümünde yaptıkları aramada, teybin arkasına gizlenmiş 2 bin 480 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.


Olayla ilgili otomobilde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

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