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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine 42 LJ 414 plakalı bir otomobili takibe aldı. Bir aylık takip sonucu Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesi'nde ele geçirilen otomobilde yabancı uyruklu olduğu tespit edilen A.C (19) ve Y.K. (20) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 65 adet captagon uyuşturucu hap, 24 gram reçine esrar, 12 gram kubar esrar, 6 gram toz esrar, 2 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 700 lira ele geçirildi.


İki şüpheli gözaltına alındı.

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