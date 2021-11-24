İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 15 kilo 540 gram esrar maddesi ve bin 90 adet captagon hap ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 15 kilo 540 gram esrar maddesi ve bin 90 adet captagon hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine iki ayrı operasyon düzenlendi.


Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 2 kişinin ikametlerinde de arama yapıldı. Aramada, 15 kilo 540 gram esrar maddesi ve bin 90 adet captagon hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan Y.Y. ve A.H. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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