Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekiplerince, madde bağımlılarına uyuşturucu madde sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda E.D. ve K.T. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda paketler halinde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.