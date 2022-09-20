İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu madde ele geçildi. Olayla ilgili yakalanan A.A.O. ve A.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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