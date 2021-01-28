Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksun'a bağlı Tombak Mahallesinde Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, 15 gram kubar esrar maddesi ve kağıt içerisine sarılı tütün ile karıştırılmış olduğu değerlendirilen 5 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütmeye yarayan aparat, kutu içerisinde 8 adet ekstazi olduğu değerlendirilen madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 adet mermi, 6 adet dolu kartuş, 1 adet 30 cm uzunluğunda kasatura, 1 adet el yapımı 35 cm uzunluğunda kasatura ele geçirildi.

Otomobilde bulunan C.K. (24), O.G. (33), O.K(34) gözaltına alındı. 3 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları için toplam 10 bin 407 lira idari para cezası uygulandı.