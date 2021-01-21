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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ‘Narkotim' ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşan narkotik polisleri, zehir tacirlerinin bulunduğu adrese şok operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli H.B. (38), F.K. (44), F.S.(26) ve D.M.Ç.(23) yakalandı. Düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ile birlikte uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ve suçtan elde edilen yüklü miktarda para ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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