İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, içime hazır farklı maddeleri piyasaya sürmeye hazırlanan ve sevkiyatını yapan O.Ç., E.Ö., Y.A. ve A.S.G isimli şüpheliler, narkotik dedektifleri tarafından takibe alındı.


Dedektiflerin, uygun anda yaptığı baskında, şüphelilerin aracında paketler halinde satışa hazır farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan O.Ç., E.Ö., Y.A. ve A.S.G. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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