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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde 60 polisin katılımıyla çok sayıda adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranması olan


8 Yıl 4 ay, 5 yıl ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 sanık ile aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı.


Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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