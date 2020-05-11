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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne polis timleri, 8 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda yakalanan 20 kişiye adli işlem yapılırken, bu şahıslardan uyuşturucu ticareti kapsamında gözaltına alınan Battal G.K. (23), Ali Ö. (27), İsmail T.(31), Müslüm A. (40) ve Şahin P. (35) uyuşturucu satıcıları tutuklandı.


Müslüm A. (40), Şahin P. (35) isimli şahısların, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a torbacılık yapan şahıslara uyuşturucu madde temin ettikleri belirlendi.


Operasyonlarda paketler halinde 101 gr bonzai, 47 gr metamfetamin, 1 gr esrar, 103 adet uyuşturucu hap, 1 adet glock marka tabanca ele geçirildi.

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