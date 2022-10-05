Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 6 tutuklama

Kahramanmaraş'ta şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda; gözaltına alınan F.D., M.K., D.D., Y.K., M.K. ve Ş.P'nin üzerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile 94 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 15 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 69,50 gram metamfetamin, 12,55 gram bonzai, 9,06 gram esrar, 43 adet ecstasy, captagon, 15 sentetik ecza, 6 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.