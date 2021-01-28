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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 7 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ticaretine yönelik 3 farklı bölgede operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 80 gram bonzai, 15 gram metamfetamin ile 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgisi bulunan A.Ş. (30), H.D. (30), K.D.(29), M.E (23) , A.Ş.(29-, O.D. (44), Ö.F.A.(33) isimli 7 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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