Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 7 tutuklama

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan geniş çaplı operasyon yaptı. Çevre illerden uyuşturucu getirip Kahramanmaraş'ta sokak aralarında, parklarda ve kafelerde torbacılık yapan 7 kişi yakalandı. Detaylı iz süren ekipler, 27 ayrı uyuşturucu alış verişini tespit ederken, 45 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. 38'i kullanıcı 7'si satıcıya işlem başlatılırken, M.P., A.B., İ.A., Y.G., S.Ö., M.K. ve S.U. isimli uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan paketlenmiş halde satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen eroin, metamfetamin, esrar, bonzai ve captagon haplarına el konuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, uyuşturucu ticareti kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.