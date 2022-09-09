Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 8 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda E.Y., E.G., H.K., İ.A., D.D., E.D., H.M.K. ve S.P'yi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yüklü miktarda sentetik ecza, çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler, ruhsatsız 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile birlikte çok sayıda fişek, 1 adet hassas terazi ve 10 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Yakalanan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.