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Kahramanmaraş'ta vatandaşlar ne virüs dinledi ne yağmur

Kahramanmaraş’ta öğle saatlerinde etkili olan yağmura rağmen vatandaşlar sokağa çıktı.

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde etkili olan yağmura rağmen vatandaşlar sokağa çıktı.


Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde başlayan yağmur yaklaşık 1 saat etkili oldu. Vatandaşlar, sağanak yağmuru ve korona virüsü tedbirlerini umursamadan sokaklara çıktı. Salgın hastalık nedeniyle uyarılara rağmen sokağa çıkan kimi vatandaş işi olduğunu söylerken, kimisi de gezmek için evden çıktığını belirtti.


İş yerinin kapalı olması nedeniyle sokakta gezdiğini söyleyen Gürkan Karpuz, “Biz kuyumcu atölyesinde çalışıyorduk ve işimiz durduğu için biz de dışarıda geziyoruz. Virüsten korkuyoruz, para çekmeye çıktım, işimi halledip eve döneceğim” diye konuştu.

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