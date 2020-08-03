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Kahramanmaraş'ta vatandaşların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramının son gününde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramının son gününde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.


Şeyh Adil Mezarlığındaki yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar Kur'an okuyup dua etti. Mezarlarda temizlik yapan vatandaşlar yakınlarının mezarına gül ve karanfil bıraktı.


Bayramlarda mezarlık ziyaretlerinin önemli olduğunu söyleyen Ali Özkan adlı vatandaş, “Dini görevlerimizi yerine getirdik buradaki amcalarımız, nine ve dedelerimize Kur'an okuyup dualar ettik" dedi.

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