Kahramanmaraş'ta yağmur ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde başlayan yağmur ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve kaldırımlar beyaza büründü. Yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini korumak için çeşitli önlemler aldı. Etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, sürücülerin zor anlar yaşadığı gözlemlendi.

Yağmurdan korunmak isteyen 2 güvercin ise bir binanın çatısında yer alan bacaya sığındı.