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Kahramanmaraş'ta yakalanan 78 kişiden 48'i tutuklandı

Kahramanmaraş’ta aranan şahıslara yönelik 1 hafta içinde düzenlenen operasyonda yakalanan 78 kişiden 48’i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta aranan şahıslara yönelik 1 hafta içinde düzenlenen operasyonda yakalanan 78 kişiden 48'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalamasına yönelik kapsamlı operasyonlar yapıldı. Polis il geneli sorumluluk bölgesinde fuhşa teşvik suçundan 9 yıl hapis ile aranan 1 kişi, hürriyetten yoksun kılma suçundan 5 yıl 2 ay hapis ile aranan 2 kişi, vergi usul kanuna muhalefetten 6 yıl 6 ay hapis ile aranan 1 kişi, yaralama, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık gibi suçundan 6 ay ile 5 yıl arası ceza ile aranan 34 kişi, aynı kapsamdaki suçlarda yakalama müzekkeresi ile aranan 30 kişi yakalandı.



Eş zamanlı operasyonlarda adreslerinde tek tek yakalanan 78 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 48 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı. Tutuklanan şahıslar cezaevlerine teslim edildi.

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