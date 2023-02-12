Kahramanmaraş'ta yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından bölgede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yardım çalışmalarına desteğini sürdürüyor. AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda giyim ve gıda yardımları depremzedelere ulaştırılırken, bölgeye gönderilen tıbbi ilaçların da sağlık tesislerine ulaşması sağlanıyor.

Ülkemizi derinden sarsan deprem afetinin ardından yaraların sarılması için büyük çaba sarf ediliyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra, bölgeye takviye olarak gönderdiği personelleri ve araçlarıyla Kahramanmaraş'ta yardım malzemelerinin dağıtılmasını sağlıyor. AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda kıyafet, gıda malzemeleri ve hijyen ürünlerinin yanı sıra, depremden etkilenen çocuklara oyuncakların ulaştırılmasına destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 4x4 araçlarla depremden etkilenen her noktaya ulaşmak için gece gündüz yoğun çaba sarf ediyor. Ayrıca deprem bölgesine gönderilen medikal malzemeler ile tıbbi ilaçların da sağlık tesislerine ulaştırılması sağlanıyor.