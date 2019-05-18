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Kahramanmaraş'ta yasa dışı kumar operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi alan polis ekipleri, kumar oynayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar masasında bulunan 770 TL'ye el konulurken, kumar oynayan iki kişiye 660 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, iş yeri mesul müdürü M.B. hakkında kumar oynatmak suçundan adli işlem yapılarak, iş yerinin kapanması için işlem başlatıldı.

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