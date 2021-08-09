Kahramanmaraş'ta Yavşan'ın turizm potansiyeli yükseliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dereboğazı'ndan Yavşan Yaylasına kadar toplamda 8 kilometrelik bölgede altyapı çalışmalarının tamamladıklarını ve bir haftaya kadar asfaltlamaya başlayacaklarını açıkladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile Yavşan Yaylası Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Güngör, “Turizm bölgelerimizde, Ilıca, Yeşilgöz, Döngel, Ekinözü'nde olduğu gibi burada da altyapı noktasında yatırımlar hayata geçirdik. Dereboğazı'ndan Yavşan Yayla'mıza kadar toplamda 8 kilometrelik bir arterin altyapısını oluşturduk, inşallah bir haftaya asfaltına da başlıyoruz. Ayrıca bölgeye ulaşım sağlayan 4,5 kilometrelik transit bir yol açacağız. Fen İşleri Daire Başkanlığı'mızı görevlendirdik, bu konuda da çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki ulaşılabilirliği artırdığımızda ziyaretçi potansiyelimiz de artmış olacak” dedi.

Genel Başkan'dan Turizm Daveti

Dernek Genel Başkanı Abdurrahman Kaan açıklamasında herkesi bölgedeki güzellikleri görmeye davet ederek: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ile birlikte burayı ziyaret etme fırsatı yakaladık. Yavşan Yaylası gerçekten doğa harikası bir yer. Herkesin gelmesini, bu havayı teneffüs etmesini tavsiye ediyorum. Burayı daha ulaşılabilir hale getirecek yatırımlar yapıldığına şahit olduk. İnşallah bizler de burada yapılacak projelerin destekçisi olacağız” diye konuştu.