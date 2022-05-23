İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta yaylaları keven çiçekleri kapladı

Kahramanmaraş’ta yaylalar keven çiçekleri ile eşsiz bir güzelliğe büründü.

Kahramanmaraş'ta yaylalar keven çiçekleri ile eşsiz bir güzelliğe büründü.


Göksun ilçesinde keven çiçeklerinin açmasıyla birlikte ortaya çıkan eşsiz güzellikler kendine hayran bıraktı.


Göksun'un her mevsiminin ayrı bir güzelliği olduğunu belirten vatandaşlar, "Göksun ilçesi yeşilliği, ormanları, göletleri, akarsuları ile mükemmel bir doğaya sahip. Keven çiçeklerinin açmasıyla birlikte ortaya ise eşsiz güzellikler çıktı" dedi.


Yaylalara gelen vatandaşlar ise fotoğraflar çekerek muhteşem manzaranın tadını çıkardılar.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.