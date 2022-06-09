Kahramanmaraş'ta yetiştirilen kekliler yurdun dört bir yanına doğayla buluşuyor

Kahramanmaraş'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün üretim merkezinde yetiştirilen kınalı keklikler, yurdun dört bir yanında doğaya kanat çırpıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, doğal hayatın dengesini korumak ve nesli tükenmekte olan hayvanların popülasyonunu artırmak amacıyla bir dizi çalışma sürdürüyor. Kınalı keklik üretim merkezleri de bu çerçevede önemli bir işlev üstleniyor. Kahramanmaraş Kapıçam Keklik Üretim Merkezi bu çalışmalara büyük katkı sunuyor. 2002'den bu yana faaliyet gösteren bu merkez, yılda ortalama 10-15 bin arası kınalı keklik yetiştirilmesine imkan sağlıyor.

Kuluçka sürecinden doğaya kanat çırpacakları ana kadar özenle bakılan ve büyütülen kınalı keklikler, tahsis programı çerçevesinde diğer illere de gönderiliyor. Adına türkü yakılan kınalı keklikler, gönderildikleri illerde yaşam alanlarına uygun habitatlara salınıyor.

Kapıçam Keklik Üretim Merkezi'nde bu yıl yetiştirilen kınalı kekliklerin bin 475 tanesi, Elazığ, Adana ve Hatay'da doğaya salındı. Kafeslerde getirilen kınalı keklikler, DKMP görevlileri ve ilgililer tarafından bu 3 ilde doğal yaşam alanlarına doğru kanat çırptı.

Yaban hayatını destekleme projesi doğrultusunda tahsis işlemlerinin devam edeceği belirtildi.