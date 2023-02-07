İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan kişilerin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor. Kurtarma çalışmaları, enkaz altından gelen sesin olduğu bölgelere yoğunlaşırken, il merkezindeki yıkım İHA dronu ile görüntülendi.

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