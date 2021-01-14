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Kahramanmaraş'ta yılın ilk karı yağdı

Kahramanmaraş’a 2021 yılını ilk karı yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kahramanmaraş'a 2021 yılını ilk karı yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.


Dulkadiroğlu ilçesindeki Yedikuyular mevkisi ve bölgedeki kayak merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Bölgede kar yağışı sabahın erken saatlerine kadar devam ederken, güzergahtaki kapanan yollar büyükşehir belediyesi ekiplerince açıldı. Özellikle kış turizminin bulunduğu kayak merkezi misafirlerini ağırlamaya hazır hale geldi.


Ahir Dağı'nın kuzey kesimleri ile Yedikuyular bölgesindeki kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.


Vatandaşlardan bazıları da karla kaplanan bölgede kartopu oynayıp karın keyfini çıkardı.

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